Interview Sarah Neumann „Jenseits der blauen Grenze“ beim Ophüls-Festival: „Es ist an der Zeit, ambivalenter von der DDR zu erzählen“

Sommer 1989 in der DDR. Die junge Schwimmerin Hanna (Lena Urzendowsky) zeigt Talent und wird zur Olympia-Hoffnung der DDR. Ihr bester Freund Andreas (Willi Geitmann) gerät in den Blick der Staatsmacht, wird drangsaliert und will fliehen – durch die Ostsee. Dazu braucht er Hannas Hilfe. Der Film „Jenseits der blauen Grenze“ über Enge, Hoffnung und Freundschaft ist einer der stärksten Produktionen des Spielfilmwettbewerbs, schnörkellos erzählt und dabei sehr berührend. Regie führte Sarah Neumann, die auch das Drehbuch nach dem Roman von Dorit Linke geschrieben hat. Wir haben mit Neumann, die an der Filmakademie Ludwigsburg Regie studiert, gesprochen.