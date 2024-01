Festival Max Ophüls Preis „Mártir“ beim Ophüls-Festival: „Die Provokation war nie unser primäres Ziel“

MATHÉ Es gab viele Gespräche mit unsere Kamerafrau Zoe Dumas vor und während der Produktion und mit unsem Editor und Sound Designer Leo Muheim während der Schnittphase darüber, was wir zeigen, was nicht und wie wir es zeigen wollen. Es gibt einige Bilder, die von Anfang an klar waren – wie das Kruzifix in der ersten Szene –, und andere, die wir erst nach und nach entschieden haben. Es ist ein empfindliches Gleichgewicht zwischen dem Wunsch, dem Material gerecht zu werden, und gleichzeitig respektvoll mit der Scham der Schauspieler und den Nerven des Publikums umzugehen. Auch bei den Momenten der Selbstverletzung gibt es Szenen, in denen wir aktiv zeigen wollten, was passiert, und Szenen, in denen wir die Handlung so gefilmt haben, dass obwohl sie weniger grafisch sind, das Publikum stärker mitleidet, weil das Kopfkino losgeht.