Vortrag in Saarbrücken über Gender und Graffiti „Street Art ist männlich dominiert, wie die restliche Kunstwelt auch“

Das Historische Museum Saar zeigt gerade die Ausstellung „ILLEGAL. Street Art Graffiti 1960-1995“. Dort spricht am Mittwoch die Kunsthistorikerin Ilaria Hoppe über „Graffiti, Street Art & Gender“. Hoppe, Professorin für „Kunst in gegenwärtigen Kontexten und Medien“ an der Katholischen Privat-Universität Linz, behandelt das Verhältnis von Gender und Graffiti, das sie als männlich dominiert sieht. Zugleich hätten sich aber in der Street Art eine Reihe von Künstlerinnen international profiliert. Wie kommt es zu dieser Verteilung? Wir haben mit Hoppe gesprochen.