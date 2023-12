Interview Rüdiger „Rüde“ Linhof „Wir waren durch miteinander“

Lange war es ruhig um die Sportfreunde Stiller. 2022 traten die drei Rockmusiker dann wieder bei Festivals auf, legten später das Album „Jeder nur ein Kreuz“ vor. Seitdem sind sie fast dauerhaft auf Tour, am 26. Januar 2024 machen die Münchner in der Kammgarn in Kaiserlautern Station. Wir haben mit Bassist Rüdiger „Rüde“ Linhof gesprochen – über Sport, lange Pausen, neue Musik und Namensgeber Hans Stiller.