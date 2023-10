Luxemburger Schauspiel-Star Vicky Krieps als Ingeborg Bachmann: „Max Frisch wirkt aus heutiger Sicht vielleicht böse...“

Der Kinofilm „Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ erzählt von der unglücklichen Liebesbeziehung des Schriftstellerpaars Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Ihre offene Beziehung scheitert nach vier Jahren an Eifersucht, Rivalität und kreativen Differenzen. Der Film von Margarethe von Trotta erzählt aus der Perspektive Bachmanns, die sich Mitte der 1960er Jahre während einer Ägypten-Reise von ihren seelischen Verletzungen erholt. Gespielt wird Bachmann (1926-1973) von der Luxemburger Schauspielerin Vicky Krieps („Bergman Island“, „3 Tage in Quiberon“). Wir haben mit ihr gesprochen