Interview mit Svenja Böttger zum Filmfestival Max Ophüls Preis : „Wir wollen zeigen, was alles möglich ist“

Saarbrücken Svenja Böttger, die Leiterin des Filmfestivals Max Ophüls Preis über die kommende Ausgabe, mangelnde Diversität im Film, Netflix und die Lage deutscher Festivals.

Am Montag beginnt das 41. Filmfestival Max Ophüls Preis. Bis Sonntag, 26. Januar, sind rund 150 Filme zu sehen: in den vier Wettbewerben (Spielfilm, Doku, Kurzfilm, Mittellanger Film), in Nebenreihen und in Sondervorführungen. Wir haben mit der Festivalleiterin Svenja Böttger gesprochen, die 2017 ihren Einstand bei Ophüls gab.

Was treibt den Jahrgang 2020 an – was sind die zentralen Themen des Filmemachernachwuchses?

BÖTTGER Ich glaube nicht, dass es an den Autorinnen und Autoren liegt, sondern an den Institutionen danach, die entscheiden, ob etwas finanziert und gefördert wird. Aber die Situation auf eine Berufsgruppe zu fokussieren, finde ich problematisch, es gibt ja überall Menschen, die etwas machen wollen und Menschen, die das nicht machen wollen. Ich glaube zumindest, dass Autorinnen und Autoren oft suggeriert wird, dass viele Leute das nicht sehen wollen, und ich glaube, dass viele Leute gar nicht sensibilisiert sind, was etwa der „queere Blick“ abseits der üblichen Hetero-Normen oder was ein „people of color“-Thema ist. Wir wollen aber nicht anprangern, dass es die in Filmen zu selten gibt, sondern es positiv nutzen und einige Projekte vorstellen, die zeigen, dass es auch anders geht. Nur so kommt man weiter, wenn man sich neben einer Quote für Frauen auch verpflichtet, auf Diversität zu achten.