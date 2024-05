Interview New York Polyphony New York Polyphony bei den Musikfestspielen Saar: „Wir reden lieber darüber, wohin wir essen gehen können“

Sie lieben und singen Musik der Renaissance – aber nicht nur. Seit seiner Gründung 2006 ist das gefeierte Vokalensemble New York Polyphony weltweit unterwegs. Die Musikfestspiele Saar haben es an einen besonderen Ort eingeladen – in die Mensa der Uni Saarbrücken. Dort wird das Quartett unter anderem Musik von Franz Schubert, Anton Bruckner und Irvin Berlin singen. Wir haben den vier Amerikanern einige Fragen gestellt, sie haben im Kollektiv geantwortet.