Musiker Niels Frevert in Hemmersdorf „Können Sie mir die Frage nochmal in einem Jahr stellen?“

Info

Das Hemmersdorf Pop Festival läuft vom 26. bis 28. Oktober – vor allem in der Kirche St. Konrad in Hemmersdorf, auf einer Bühne im Ort, in der Église St. Maurice und im Festsaal in Guerstling.

Zu den Künstlerinnen und Künstlern zählen Lisa Morgenstern, Niklas Paschburg, Rachael Dadd, Alicia Edelweiss, Flèche Love, The Brums, Lou Agathe, Dobrawa Czocher, The Irrespressibles – und der Männergesangverein Hemmersdorf.