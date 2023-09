Neues Satirebuch „Putins nutzlose Idioten“ Was hat Lafontaine mit Putin und „Fix & Foxi“ zu tun?

„Alles Despoten sind lächerlich, so grausam sie auch sein mögen“, sagt Gerhard Henschel. Er war in den 1990ern Redaktionsmitglied des Magazins „Titanic“, schrieb Bücher mit Kollegen wie Wiglaf Droste, Max Goldt und anderen. In diesem Jahr hat er den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor erhalten.

Foto: dpa/Uwe Zucchi