Lesung im Saarbrücker Filmhaus Schriftsteller Emanuel Bergmann: „Saarbrücken war für einen Lausbub wie mich der ideale Abenteuerspielplatz“

Seine Jugend verbrachte Emanuel Bergmann in Saarbrücken, nach dem Abitur ging er nach Los Angeles, arbeitete für Filmstudios und Produktionsfirmen, studierte Journalismus und schrieb lange für das Magazin „Widescreen“. Sein Romandebüt „Der Trick“ wurde ein Bestseller, jetzt kommt er mit „Tahara“ nach Saarbrücken. Der bittersüße Roman erzählt vom Filmkritiker Marcel Klein, dessen Welt bei den Festspielen in Cannes chaotisch wird: durch eine Romanze und durch ein Star-Interview, bei dem der Kritiker beim Schreiben etwas nachhilft – was einen Skandal auslöst. Am Freitag liest Bergmann (52) im Saarbrücker Filmhaus, wir haben vorab mit ihm gesprochen.