Interview Christine Westermann: „Der Tod meines Vaters ist das einschneidende Erlebnis in meinem Leben“

Mit Christine Westermann beginnt am Freitag das Festival „erLesen!“. Im Theater am Ring in Saarlouis stellt sie ihr jüngstes Buch „Die Familien der anderen“ vor, eine Verbindung aus Autobiografie und literarischen Empfehlungen: Sie erzählt von der Flucht der Familie aus der DDR nach Mannheim, von der gescheiterten Ehe der Eltern und dem Tod ihres Vaters, als sie 13 Jahre alt war; auch um das „Literarische Quartett“ geht es, in dem sie Bücher vorgestellt hat. Wir haben mit Westermann (74) gesprochen.