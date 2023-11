Lesung in Saarlouis Buchpreisträger Tonio Schachinger: „Überrascht war ich trotzdem“

Vor drei Wochen hat Tonio Schachinger den Deutschen Buchpreis erhalten, am Montagabend las er im Theater am Ring in Saarlouis. Eingeladen hatte ihn, lange vor dem Buchpreis, die Stadtbibliothek Saarlouis – wie auch 2020, als der Wiener Autor am letzten Abend vor dem Lockdown aus seinem Debüt las. In seinem jetzt mit dem Buchpreis ausgezeichneten zweiten Roman „Echtzeitalter“ erzählt Schachinger vom jungen Till, der sich mit seinem Leben in einem elitären Wiener Internat nicht recht anfreunden kann. Eine Leidenschaft und eine Flucht: das Computer-Strategiespiel „Age of Empire 2“. Till wird zu einer Szeneberühmtheit, ohne dass es im Internat auffällt. „Echtzeitalter“ ist ein Roman des wunderbar trockenen Humors und der genauen Beobachtung von Schulalltag, Hierarchien und des Seelenlebens seiner Hauptfigur. Wir haben dem Autor ein paar Fragen gestellt.