Lesung in Saarbrücken Autor Thomas Hettche: „Die Universitäten opfern bereitwillig die Freiheit des Denkens, die Theater die Fantasie“

Ein Mann reist nach dem Tod der Eltern an einen Ort seiner Kindheit – ein Haus in den Schweizer Bergen. Doch der Ort ist ein anderer geworden: Ein Bergsturz hat das Rhonetal in einen riesigen See verwandelt, das Wallis wird zu einer archaischen Gegend mit mittelalterlichen Machtstrukturen. Mittendrin muss sich der Erzähler zurechtfinden und auch sein eigenes Leben als Schriftsteller bedenken. „Sinkende Sterne“ des mehrfach ausgezeichneten Schriftstellers Thomas Hettche (58, „Pfaueninsel“, „Herzfaden“) ist ein vielschichtiger, sprachlich virtuoser Roman über die Moderne und die Vergangenheit, über Gesellschaft und Kunst. Am 9. November liest Hettche auf Einladung der Buchhandlung Raueiser und des Regionalverbands in Saarbrücken; wir haben ihm ein paar Fragen gestellt.