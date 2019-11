Kostenpflichtiger Inhalt: Landeskunde-Institut droht das Aus : Haus der Landeskunde ohne Hüter

Das Redener Zechenhaus ist Sitz des Instituts für Landeskunde und von dessen Bibliothek. Am Standort könnte sich ein landeskundliches Informations-Zentrum entwickeln. Foto: Slotta

Saarbrücken Dem Institut für Landeskunde droht das Aus. Das Umweltministerium arbeitet an einem Rettungsplan, der Standort Reden soll erhalten bleiben. Wie kann das gehen?

Es war ein langsamer, aber wohl kaum aufhaltbarer Niedergang, den das Institut für Landeskunde (Iflis) in den vergangenen Jahren genommen hat. Und nun ist Schluss. Zumindest für den derzeitigen Direktor Delf Slotta (62), im Saarland durch unzählige Vorträge und Führungen als „Mister Industriekultur“ bekannt. Der warf in einer der letzten Mitgliederversammlungen des Vereins das Handtuch. Bekanntlich ist das „Institut“ seit 2005 kurioserweise als Verein organisiert. Der Grund für Slottas Demission: Sein neuer Dienstherr, das Kultusministerium, in dessen Industriekultur-Referat Slotta Ende 2017 wechselte, wollte ihn nicht länger frei stellen für Instituts-Aufgaben wie zuvor das Wirtschaftsministerium. Aus Sicht des Kultusministeriums wohl logisch, denn das Iflis läuft gar nicht über den Haushalt des Kultusministeriums, sondern über den des Umweltministeriums. Dort gewährt man dem Institut beziehungsweise dem Verein eine institutionelle Förderung über 60 000 Euro jährlich. Was für ein Verwaltungs-Kuddelmuddel.

Früher freilich war das anders, das Iflis bestand als klassische nachgeordnete Behörde des Kultusministeriums, in seinen besten Zeiten war es engstens verbunden mit dem wissenschaftlichen Betrieb an der Saar-Universität, mit den Lehrstühlen für Landesgeschichte (Richard van Dülmen) und Biogeographie (Paul Müller). Lange auch genoss das Institut bei der Politik einen exzellenten Ruf, galt als kompetenter Mitstreiter im Prozess, Image und Identität des im Strukturwandel befindlichen Saarlandes zu stärken. Das Iflis sollte (Forschungs-)Vorhaben unterstützen, Studien und Publikationen der Landes- und Volkskunde der Großregion begleiten und Dorferneuerung und Stadtentwicklung voranbringen.

„Das ist richtig viel Arbeit“, sagt der Ex-Institutschef Slotta. Jedoch dürfe er die Durchführung des Bauernhaus-Wettbewerbs, Vorstandssitzungen oder Bundes-Verbands-Reisen seit Anfang 2018 nicht mehr in seiner Dienstzeit erledigen, man erwarte jetzt, dass alles ehrenamtlich laufe, so Slotta. Da die Neuregelung auch für einen Kollegen gelte, der zuvor zwei Tage die Woche für das Institut abgeordnet worden war, verbleibe an Support (u.a. Korrespondenz, Buchversand, Wirtschaftspläne) nur noch ein einziger vom Verein bezahlter Mitarbeiter mit Halbtagsjob (Werkvertrag). „Auf dieser Basis kann man das Institut nicht führen“, sagt Slotta. Er reichte beim Umweltministerium im Juni 2019 seinen Rücktritt ein. So weit, so erst Mal übliches Vereinsgeschäft. Doch weil sich auf der Mitgliederversammlung im September kein Nachfolger für Slotta fand und nach Slottas Aussage auch bisher nicht in Sicht ist, droht nun die Auflösung des Vereins, sprich die Abwicklung des Instituts in seiner bisherigen Form.

Bisher Direktor des Instituts für Landeskunde: Delf Slotta. Foto: Erich Brücker