Comedian zu Gast in Völklingen : Ganz großes Autokino mit Ingo Appelt

Autokino vor dem Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Hat man die technischen Hürden erst gemeistert, steht einem tollen Abend nichts im Wege. Foto: Kerstin Kraemer

Völklingen Der Komiker war mit seinem neuen Programm zu Gast vor der Völklinger Hütte. Ein Erlebnis – mit technischen Tücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kerstin Krämer

Verzweiflung macht sich breit. Ringsum wird zustimmend gehupt, alle anderen Autofahrer verstehen offenbar, was SR-Moderator Frank Falkenauer von der Bühne aus erklärt – nur im eigenen Pkw kommen seine Worte partout nicht an. Dabei hatte man technisch extra aufgerüstet für den Besuch im Autokino Saar am Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Wer hätte gedacht, dass das gute alte Autokino mal eine solche Renaissance erleben würde? Da tut sich für Musiker und Kleinkünstler eine Möglichkeit auf, live vor Publikum aufzutreten, die auch Comedians wie Ingo Appelt dankbar nutzen.

Ungestört genießen im Séparée, wie auf dem heimischen Sofa, und das bei kristallklarer Klangqualität – herrlich! Vorausgesetzt, man ist in der Lage, am Autoradio die erforderliche Frequenz, die hier auf großer Leinwand neben der Bühne eingeblendet wird, manuell einzustellen. Also: Bedienungsanleitung googeln, die entsprechenden Seiten studieren und ausdrucken. Doch die Sache hat so ihre Tücken, wie man vorab auf der Infoseite des Veranstalters erfährt: Der Empfang bei abgestelltem Motor frisst die Batterie offenbar gar nicht selten derart leer, dass das Auto hinterher nicht mehr anspringt. Nicht umsonst bietet das Team vor Ort vorsorglich Überbrückung an. Alternativen? Internetradio via Smartphone! Das sollte doch in jedem Fall klappen. Zur akustischen Aufwertung wandert eine mobile Bluetoothbox mit Surroundsound mit, und wenn der Handyakku schlapp macht, wird er an die frisch geladene Powerbank gehängt.

Vor Ort, auf dem Parkplatz des Weltkulturerbes, eingerahmt von malerischer Industriekulisse, funktioniert dann nach Einweisung auf die Stellfläche jedoch erst mal gar nichts. Die Radio-App findet den Sender „Autokino Völklingen“ zwar problemlos, verkündet aber, dass er momentan nicht zur Verfügung stehe. Auch das Autoradio verhält sich wenig kooperativ. Hartnäckig verweigert es das händische Einstellen der Frequenz, dafür aktiviert sich unverhofft der Suchlauf. Als es endlich klappt, ist der Sound wirklich verblüffend.

Vorher schnell noch auf‘s Klo? Wer den Wagen verlässt, um einen der beiden tipptopp sauberen Toilettenwagen aufzusuchen oder Getränke und Snacks einzuholen, muss eine Maske aufsetzen. Vor Vorstellungsbeginn klopft ein netter junger Mann an die Scheibe der Fahrertür. Ob er die Windschutzscheibe putzen dürfe? Gerne, Dankeschön! Und mittendrin werden sogar ein paar Gratis-Tüten mit Gummibärchen verteilt. Dieser Service macht Laune, und der Rest auch: Nachwuchs-Komiker Benni Stark schlägt sich im Vorprogramm durchaus wacker, und was Appelt hier abliefert, ist, um beim Bild zu bleiben, ganz großes Kino. Absolut souverän und frech wie immer feuert Appelt, per Kamera auf Leinwandformat vergrößert, ein rasantes „Best of“ seines aktuellen Programms „Der Staats-Trainer“ ab. Und das in so atemberaubendem Tempo, dass er sich irritiert irgendwann selbst stoppt: „Ich glaube, ich bin zwei- bis dreimal schneller als normal!“

Der Comedian Ingo Appelt. Foto: Ava Elderwood