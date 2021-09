Musikfestspiele Saar: Britische Vokal-Kunst auf allerhöchstem Niveau : Voces8 oder: Stimmen, die in Tholey zu Tränen rührten

Tholey War das enthusiastische Voraus-Lob für die britische Formation „Voces8“ angemessen? Der Auftritt in der Abtei in Tholey ließ alle Zweifel verstummen und machte Zuhörerinnen fassungslos.

Nun, was man zweifellos sagen kann: Es ist tatsächlich schwer vorstellbar, dass die erfrischend unprätentiöse und in jeder Hinsicht überwältigende Darbietung dieser acht Vokalvirtuosen zu toppen ist. Zumal die Abteikirche des Klosters Tholey über eine so durchlässige Akustik verfügt, dass jede noch so feine Nuance des Vortrags deutlich zum Ausdruck kam. Mit einem Querschnitt durch 500 Jahre - nicht nur geistlicher - Chormusik spiegelte das von wechselnden Mitgliedern launig moderierte Programm das mehrsprachige Repertoire des 2003 gegründeten Ensembles, das mit zwei Sopranen, einem Alt, zwei Tenören, einem Bariton, einem Bass und einem Altus/Countertenor besetzt ist: Voces8 beherrschen alle Stilistiken, von Alter Musik über Klassik, Romantik und Neue Musik bis hin zu Folk, Jazz und Pop – inklusive Bearbeitungen des Haus-Arrangeurs Jim Clements und Werken wechselnder Auftragskomponisten. Wahrlich unerhört, mit welchem Schmelz, welch organischer Dynamik und welch makelloser Intonation sich hier ein polyphones Stimmengeflecht scheinbar körperlos schwebend aus dem Nichts heraus entwickelt; mit welcher Leichtigkeit sich ein schwerelos kopfiger Klang duftig aufwölkt – und mit welch guter Sprachverständlichkeit die jungen Briten auch bei deutschen Texten brillieren, so etwa bei Heinrich Schütz' (1585 – 1672) „Selig sind die Toten“.