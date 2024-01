Filmfestival Max Ophpls Preis Geheimtipp oder Nerventest?

So geht es manchmal: Ein Film, der einen selbst etwas ratlos und auch geistig ermattet zurückgelassen hat, wird einem von einem Kollegen empfohlen und ans Herz gelegt. Mit „Immerhin: Die Kunst, die Kunst“ führt uns Antonia Walther (Regie, Buch, Produktion) in das Gewusel einer Theaterproduktion; die Proben laufen, das Stück soll sich um die dunklen Seiten der Pharma-Industrie drehen, mit im Projekt ist eine Psychologin. Die hat aber ihre eigenen Vorstellungen von Stück und Regie, was die ohnehin grenzhysterischen Zustände noch etwas wilder macht. Zwischendurch zieht die Regisseurin Walther noch eine zweite Ebene ein, wenn das Team ihres Films als Filmteam auftaucht. „Ich habe die ganze Nacht versucht, es zu verstehen“ ist ein sinniger Satz des Films, in dem sich exaltierte Künstlertypen tummeln und türmen. Wie weit man sich im Kino darauf einlassen mag und kann, wird sich an der Stabilität des eigenen Nervenkostüms entscheiden. (Sonntag ab 12 Uhr im Cinestar 3 und bis zum 5. Februar im Streaming.)