Kann Kunst gefährlich sein? Antirassismus im Saarlandmuseum, geht das?

Es gibt ihn, den „weißen Blick“, auch im Museum. Er erlaubt es den meisten von uns, den „Primitivismus“ in den Bildern der „Brücke“-Maler „schön“ zu finden. Justin Hayo gelingt dies nicht. Er gehört zur saarländischen „People of Colour“-Community und empfindet manches Motiv, das die deutschen Expressionisten von ihren Südsee-Reisen mitbrachten, als „schmerzhaft“, wie er sagt. Der (Mit-)Gründer des in Völklingen ansässigen Vereins Change Network ist am 21. März, dem „Internationalen Tag gegen Rassismus“ zu einem Publikumsgespräch in die Saarbrücker Modernen Galerie gekommen. Rund ein Dutzend Menschen wollen sich über „rassismuskritische Museumsarbeit“ informieren. Doch die steckt noch „in den Kinderschuhen“, so die stellvertretende Leiterin des Saarlandmuseums Kathrin Elvers-Svamberk. Die Veranstaltung nahm genau deshalb einen gänzlich anderen Verlauf als erwartet.