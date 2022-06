Eine Szene mit Mia Goth aus dem Gruselfilm „X“. In dem gerät ein hippieskes Filmteam in den späten 1970ern mit der eher konservativen Landbevölkerung aneinander. Der Film läuft Freitag ab 22 Uhr im Kino Achteinhalb – in der jüngsten „Deadline“ findet man ein Interview mit Regisseur und Autor Ti West. Foto: Capelight/Christopher Moss