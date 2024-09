Abrechnung mit Landesvorstand „Opportunismus und Amigotum“: Homburger AfD-Kreisvorsitzender verlässt die Partei

„Die inhaltliche und personelle Ausrichtung, in die unsere Partei zunehmend abdriftet, lassen bei mir mehr Sorgenfalten als Zuversicht zurück. Die heutige AfD ist nicht mehr die Partei, in die ich 2016 eingetreten bin, es ist nicht mehr die Partei, deren Ziele ich uneingeschränkt teilen kann und für die ich weiterhin meinen Namen, meinen Ruf und mein Gesicht hergeben will, schon gar nicht in diesem saarländischen Landesverband.“