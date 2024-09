Auftritt des Weltstars So war das Erzähl-Konzert von Ute Lemper bei der Buchmesse HomBuch in Homburg

Diese geballte Perfektion kann man auch hier bewundern, wenn Lemper so beschwörend spricht, als raune das Schicksal persönlich. Wenn sie mühelos die Kurve kriegt vom jiddischen Traditional „Donna Donna“ bis zum „Casablanca“-Klassiker „As time goes by“; von Chansons und Liedern von Kurt Weill über Musicalhits bis zu Gedichten, die sie selbst „in Musik gesetzt“ hat. Ihre Vertonung eines traurigen Poems von Pablo Neruda hat die Schwere eines portugiesischen Fados, aber selbst daraus macht sie eine Operette: In ihrer typisch exaltierten Art badet Lemper die Silben gern in gutturalen Tiefen, um sie anschließend zwischen den Kiefern zu zermahlen und zu zerdehnen und in wuchtigen Pirouetten Richtung Saaldecke zu schleudern; das Ganze begleitet von schier endlosen, Hall- und Echo-geschwängerten Vokalisen.