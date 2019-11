Legendäre Band kommt 2020 : „Hollywood Vampires“ 2020 zu Gast in Großregion

Luxemburg Die amerikanische Supergroup „Hollywood Vampires“, bestehend aus Schockrock-Urgestein Alice Cooper, Aerosmith-Gitarrenlegende Joe Perry und Hollywood-Ikone Johnny Depp, kommt im September 2020 in die Großregion.

Auftakt der Tour mit elf Konzerten ist am 15. August in Mainz. Am 8. September spielt die Band in Esch-sur-Alzette (Luxemburg). Laut Presseinfo wolle sich die Band künftig auf eigenes Material konzentrieren und ihr Image als „teuerste, weil am prominentesten besetzte Coverband der Welt“ ablegen.