Hochwasser in Saarbrücken Kunstschätze in Saarbrücken in Sicherheit gebracht: „Mit dem Schrecken davongekommen“

Die wichtigste Botschaft der Interims-Museumsleitung vorab: Der viel gescholtene Erweiterungsbau der Modernen Galerie hält der Saar stand. Er stehe auf Pfählen und in einer wasserdichten Wanne, sodass dessen Depoträume auch bei Extrem-Hochwasser sicher seien, so Katrin Elvers-Svamberk. Dorthin wurden am Wochenende dann auch jene wenigen Kunstwerke gebracht, die im zweiten Depot anderswo lagerten, in den Depoträumen im Keller des Schönecker-Altbaus, der zwangsläufig weniger gut gerüstet sei, um Extremsituationen zu trotzen.