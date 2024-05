Hochwasser im Saarland Nervenaufreibende Stunden in der Musikhochschule: Nicht alle Instrumente konnten gerettet werden

Wie schön wäre es gewesen, wenn alle Anfragen der Saarbrücker Zeitung mit diesem Satz beantwortet worden wären: „Wir hatten Glück und hatten keinerlei Hochwasser-Schäden“, diese Kurz-Mail schickte uns die Cinestar-Theaterleiterin Selina Sueß. Das Groß-Kino liegt in Flussnähe am Innenstadt-Rand, also nicht an der Saarbrücker „Kulturmeile“ im Umfeld des Tbilisser Platzes. Dort sah und sieht die Hochwasser-Bilanz anders aus, allerdings von Institution zu Institution überraschend unterschiedlich, trotz der räumlichen Nähe.