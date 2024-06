Die Kunst mit dem weltweit größten Publikum Historisches Museum Saar zeigt Ausstellung zu den Pionieren von Street Art und Graffiti

Sie heißen Daim, Scotty 76 oder Loomit, und obwohl ihre Straßen-Kunstwerke das weltweit größte Publikum hat, sind ihre Namen, wenn überhaupt, nur der eigenen Kollegen-Szene vertraut. Dabei hat Graffiti- und Street-Art seit Jahrzehnten den Kunstmarkt erobert, hat eigene Messen und Festivals hervorgebracht, selbst im Saarland. Just in diesen Wochen läuft die „Urban Art“ im Völklinger Weltkulturerbe wieder, seit 2011 gibt es sie, und so fühlt man sich hier zu Lande in Sachen Straßen-Kunst durchaus à jour – fälschlicherweise, wie man jetzt im Historischen Museum Saar erfahren kann. Denn die Anfänge der Street-Art-Bewegung, wer kennt sie schon?