Historisches Museum Saar : 1870/71 findet erst 2021 statt

„Ankunft Wilhelm I. in Saarbrücken“ – ein Werk des Malers Anton von Werner, dem das Historische Museum eine Ausstellung widmet, die verschoben wird und jetzt erst im Februar 2021 beginnt. Foto: Deutsches Historisches Museum

Saarbrücken Das Historische Museum Saar verschiebt seine große Ausstellung zum Deutsch-Französischen Krieg ins nächste Jahr – zugunsten der aktuellen Schau „Die Zwanziger Jahre“.

Vermutlich nimmt kaum ein Kriegsgeschehen so viel Raum im kollektiven Gedächtnis der Saarländer ein wie der Deutsch-Französische Krieg 1870/71. Die Schlacht von Spicheren am 6. August 1870 ist eng verknüpft mit der danach, in zwei Weltkriegen, ausgelebten „Erbfeindschaft“ beider Nationen wie auch mit dem Friedensprojekt der Aussöhnung in grenzüberschreitender Partnerschaft – letzteres Teil moderner saarländischer Staatlichkeit.

Deshalb ist es mehr als schade, dass das Erinnerungsjahr 2020 hier zu Lande wie auch in Grand Est kaum einen öffentlichen Reflex findet. Ein binationaler Festakt des Vereins für Landeskunde für den vor 150 Jahren von Preußen und Verbündeten gewonnenen Krieg wurde abgesagt; Ausstellungen und Veranstaltungen zum Thema fehlen bis auf eine Schau im saarländischen Landesarchiv. Aber nichts läuft im Corona-Jahr wie üblich. Auch das Historische Museum Saar verschob die zentrale Ausstellung „Monumente des Krieges. Der Saarbrücker Rathauszyklus Anton von Werners und unser Bild vom Deutsch-Französischen Krieg 1870/71“. Diese Schau sollte – trotz Corona-Verzögerung – zumindest noch im November starten. Doch jetzt macht Direktor Simon Matzerath die nächste Verschiebung publik. Erst in der zweiten Februarhälfte 2021 wird das Historische Museum Saar die sieben Gemälde des einst berühmten Kriegsmalers Anton von Werner erstmals wieder zusammenführen, für die 1880 in Saarbrücken eigens ein „Triumph“-Festsaal an das Alte Rathaus angebaut worden war.

Die Gründe für die Verspätung? Zum einen, sagt Matzerath, sei die dringend erforderliche enge Kooperation mit den französischen Museums-Kollegen über Wochen lahm gelegt gewesen, weil in den dortigen Verwaltungen nicht gearbeitet wurde. Zum anderen möchte der Museumschef der aktuellen, allgemein gelobten Ausstellung „Die Zwanziger Jahre“, die im Oktober 2019 öffnete, zu ihrem Recht verhelfen, das da lautet, von möglichst vielen Menschen besucht zu werden. Bis November ist dafür noch Zeit, ursprünglich sollte die Schau im Mai enden.

„Wir wollen durch die Verlängerung vor allem dafür sorgen, dass unser Veranstaltungsprogramm noch stattfinden kann“, sagt Matzerath. Zehn Vorträge/Veranstaltungen mit zwölf Kooperationspartnern waren zum Thema 20er Jahre vorgesehen, nur einer davon fand im Januar statt. 92 Besucher kamen – ein überdurchschnittlich großes Interesse. Doch aktuell leidet das Haus immer noch an einem zögerlichen Besucherverhalten. „Die Menschen leben in einer gewissen Zurückgezogenheit“, so Direktor Matzerath. „Sie müssen sich wieder umgewöhnen, und wir müssen für ihren Museums-Besuch Anreize schaffen.“ Matzerath hofft auf eine Normalisierung und weitere Lockerungen im September, um im Schlosskeller die Vorträge mit mehr Zuhörern stattfinden zu lassen; derzeit dürfen dort laut Matzerath nur 25 Besucher sitzen – zu wenig, um den Aufwand zu rechtfertigen.

Der Einbruch der Besucherzahlen ist für den Museumschef bitter: „Wir hatten gehofft, 2020 den Rekord des Vorjahres zumindest zu halten.“ 2019 kamen 37 939 Besucher ins Historische Museum, so viele wie nie zuvor. Wie dramatisch sich die Situation durch Corona verändert hat, zeigt der Vergleich: Von Januar bis 30. Juni 2019 zählte man 18 561 Besucher, von Januar bis Juni 2020 halbierte sich deren Zahl, auf 9121. Davon kamen allein bis März, also bis zur Corona-Schließung, 7535. Ein dramatischer Abriss.

Simon Matzerath, Direktor des Historischen Museums. Foto: Tobias Ebelshäuser