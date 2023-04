Deshalb verlässt Sylvie Hamard das Festival Perspectives „Ich mache einfach meine Arbeit mit Leidenschaft“

Biografie von Sylvie Hamard

Sylvie Hamard wurde 1968 in der Nähe von Tours geboren, sie studierte Biologie und kam 1992 für ein Aufbaustudium (deutsch-französiche Studien) nach Saarbrücken. Als Praktikantin lernte sie das Festival Perspectives kennen, arbeitete 1995/1996 als Künstlerbetreuerin. Danach war sie bis 2002 Leiterin der Öffentlichkeits- und Pressearbeit sowie Beauftragte für deutsche Kooperationen für das Forbacher „Carreau“ (Scène Nationale de Forbach et de l’Est Mosellan), 2002 übernahm sie die Direktionsassistenz und die Pressearbeit bei den Perspectives, an der Seite ihres Mannes Laurent Brunner, der das Festival leitete. 2004 gründete sie in Berlin ihre eigene deutsch-französische Theateragentur, die das zeitgenössische deutsche Theater in Frankreich bekannter machen sollte. Seit 2007 ist Hamard künstlerische Leiterin des Festivals Perspectives, seit 2008 künstlerische Koordinatorin der musikalischen Spielzeit im Schloss Versailles (Chateau de Versailles Spectacles).

2019 erhielt Hamard für ihren Beitrag zur Ausstrahlung der französischen Kultur in Deutschland den Kulturorden „Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres“.

Hamard lebt mit ihrem Mann Laurent Brunner, ihrem Sohn (22) und ihrer Tochter (18) in Versailles.