Serie Weihnachts-Menü zum Nachkochen, Teil 3: Das Hauptgericht : Butterzarte Schweinebäckchen

Die Köstlichkeiten des Kochs gibt es auch zum Abholen in der Hostellerie Bacher-Wögerbauer in Kohlhof. Foto: Thomas Reinhardt

Neunkirchen-Kohlhof Hermann Wögerbauer von der Hostellerie in Neunkirchen-Kohlhof verrät den SZ-Lesern zum Fest das Rezept eines seiner Klassiker.

Das Hauptgericht für unser Weihnachts-Menü kommt von Hermann Wögerbauer von der Hostellerie Bacher-Wögerbauer in Neunkirchen-Kohlhof. Auf seiner Hostellerie-Abholkarte bietet er verschiedene hochwertige Gerichte an, die man bequem zu Hause im Wasserbad warm machen kann. Ebenso gibt es Feiertags-Menüs für Weihnachten und Silvester. Einer seiner Klassiker sind butterzarte, aromatische Schweinebäckchen in Rotwein geschmort mit locker-luftigen und sehr feinen Schneebällchen. Hier ist sein Rezept.

Zubereitung: Bäckchen mit Salz würzen und in einer Pfanne in Öl anbraten. Bäckchen in einen Topf geben, Pfanne leicht abkühlen lassen, Fett wegkippen, Bratenansatz mit etwa der Hälfte des Rotweins ablöschen, aufkochen und in den Topf mit den Bäckchen geben. Pfanne säubern, 2 EL Öl leicht erhitzen, Gemüse anrösten. 1 EL Zucker beigeben, dann Tomatenmark einarbeiten. Das leicht karamellisierte Röstgemüse mit dem restlichen Rotwein ablöschen, aufkochen und zu den Bäckchen geben. Das Ganze einmal aufkochen, Kräuter zugeben, umrühren und mit Deckel zirka drei Stunden ziehen lassen. Wenn die Bäckchen weich sind, aus dem Topf nehmen, die übrigen Zutaten im Topf pürieren und mit der in etwas kaltem Wasser angerührten Stärke binden, durch ein Sieb passieren und die Butterwürfel hinzufügen.