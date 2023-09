Erstmals wurde die Kuba-Herbstschau von einem Künstlerkollektiv kuratiert Im Kuba kann man dem Urlaub hinterher träumen

Träumen von Strand und Meer kann man auch bei Arne Menzel. Von ihm hängen zwei Seestücke in der Ausstellung. Gemeinsam ist ihnen eine horizontale Linie in gleicher Höhe, die den Horizont bildet. Das linke Bild zeigt lediglich eine grellpinke Grundierung mit unregelmäßig blauer Fläche im unteren Drittel. Und doch assoziiert man die Arbeit sofort mit einem Sonnenuntergang oder -aufgang am Meer. Das rechte Bild ist etwas gegenständlicher und zeigt einen Strand mit Möwen. Würde man das linke Bild auch sofort mit einer Meeresansicht assoziieren, wenn es das figurative Bild nicht gäbe? Wo beginnt Abstrahierung und wo endet sie? Eine spannende Frage. An das Meer erinnert auch Martin Steinerts „Bogen“, der an eine sich aufbauende Welle erinnert.