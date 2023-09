Das bietet das Programm Hemmersdorf Pop Festival bietet dieses Jahr wieder große Kunst im kleinen Ort

Zu denen zählt etwa die Folksängerin Rachael Dadd aus England, die nebenbei einen Gesangsworkshop anbietet; Singer/Songwriter Niels Frevert reist mit seinem aktuellen „Pseudopoesie“ an, aus Deutschland kommen auch die Sängerin/Pianistin Lisa Morgenstern, der Pianist Niklas Paschburg und die Folkband Me in the Forest aus Saarbrücken. Aus Belgien reisen die experimentellen Pop-Jazzer The Brums und die Rockband Marcel an; England ist neben Rachael Dadd vertreten mit der Formation The Irrepressibles, die sich im weiten Feld zwischen Elektro und Balladenschmacht bewegt. Emotionalen Edelpop bietet Amina Cadelli aus der Schweiz unter ihrem Projektnamen Flèche Love; aus Island kommt die Sängerin und Multi-Intrumentalistin Jófríður Ákadóttir alias JFDR. Ätherische Stimmen und überraschende Arrangements verspricht das Duo Béatrice Mélissa aus Straßburg. Ungewöhnlich sollte auch der Auftritt der polnischen Cellistin Dobrawa Czocher werden.