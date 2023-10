4. Hemmersdorf Pop Festival ab Donnerstag Ein Festival, bei dem man sogar singen lernen kann

Mehrmals zu hören ist die britische Folk-Sängerin Rachael Dadd: Am Donnerstag tritt sie im französischen Guerstling auf, am Freitag bietet sie in Hemmersdorf einen Gesangsworkshop an. Für Festival-Gäste mit einem Festivalpass oder einem Tagesticket ist die Teilnahme kostenlos. Anmeldung unter info@hotellounge.de (und auf Bestätigung warten). Der Workshop findet zwischen 14 und 16 Uhr statt, der Auftritt von Rachael Dadd mit den Workshop-Teilnehmern beginnt um 17 Uhr in der Festival Lounge.