Helge Schneider in der Saarlandhalle : Der Virus und die Katzenklappe – Helge Schneider in Saarbrücken

Saarbrücken Während andernorts große Veranstaltungen wegen des Coronavirus’ abgesagt werden, durfte man froh sein, dass der Auftritt von Helge Schneider am Samstag in der ausverkauften Saarlandhalle stattfand.

Dieses Mal sparte der Komiker nicht an seinen Hits. „Fitzefatze“, „Katzeklo“ und „Es gibt Reis, Baby“ ertönten in stark veränderten Versionen. So baute er in „Katzeklo“ singend eine lange Geschichte ein, bei der man sich fragte, ob sie ihm gerade genau so durch den Kopf geht, oder ob er es etwa schafft, seine bizarren Gedankengänge wie Improvisation aussehen zu lassen. Jedenfalls: Die Katze in dieser Geschichte ist zu dick, um noch durch die Katzenklappe zu passen. Also klingelt sie, doch ihre Besitzerin kann sie durch den Türspion nicht erkennen. Außerdem ist das Tier dreckig, war es doch im Teich des Kindergartens gelandet. Kann man sich so etwas ausdenken und merken? Eher nicht. Thomas Alkier am Schlagzeug lachte sich jedenfalls kaputt, als hörte er den kuriosen Quatsch zum ersten Mal.