Pommesgabel-Tour 2024 Heavy Metal für die ganze Familie – Heavysaurus begeisterten 1000 Kinder in der Neunkircher Gebläsehalle (mit Fotostrecke)

In den vergangenen Jahren haben Heavysaurus über 300 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz absolviert. Die Pommesgabel-Tour macht in über 100 Städten Halt und richtet sich an Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren. Auch in Neunkirchen kannten die kleinen Fans die Songs wie „Super Monster Auto“, „Stark wie ein Tiger“ und „Laser Ninja“ und sangen begeistert mit. Mit „Kaugummi ist mega“, dem letzten Lied vor der Zugabe, endete das Konzert nach eineinhalb Stunden.