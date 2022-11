Die Dozentin Ina Ross, promoviert in Philosophie, war lange Managerin der Akademie der Stiftung Bauhaus Dessau später lehrte sie für Kulturmanagement an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ – zurzeit unterrichtet sie unter anderem an der Hochschule für Bildende Kunst in Saarbrücken (HBK). Foto: Camille Blake