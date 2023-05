Das KuBA zeigt die Kunstpreisträgerin Ingeborg Knigge Hausarbeit kann zur Kunst werden

Der 22. April 1991 war ein grauer, hässlicher Tag in Brüssel. Bis zum Nachmittag haderte die Saarbrücker Fotografin Ingeborg Knigge, die damals in Brüssel lebte, mit ihrer Antriebslosigkeit. „Zumindest die Glasscheiben am Küchenschrank hättest du sauber machen können“, rügte sie sich selbst. Stand auf und tat ihre Hausfrauen-Pflicht, danach fotografierte sie die spiegelnden Scheiben. War sie stolz? Oder hatte sie die Lethargie überwunden und erfüllte die nächste, ihre Fotografinnen-Pflicht? Es sind Fragen wie diese, die sich beim Rundgang durch Treppenhaus und Galerie des Saarbrücker Kulturzentrums am Eurobahnhof (KuBa) einstellen. Sie sind nicht neu, man kennt diese kleinen versteckten Rätsel, wenn man Knigges Zyklus „Have you done your duty“? schon mal begegnet ist oder zumindest Teilen von ihm, was im Saarland immer mal wieder der Fall war.