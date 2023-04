Beeindruckende Kunst aus der Ukraine Neue Ausstellung in Saarbrücken zeigt Kunst, die gleichzeitig witzig und todtraurig ist

Sehr voll soll sie gewesen sein, die Vernissage, hört man. Und sehr still. Zweifellos rückt Museumsbesuchern zeitgenössische Foto-Kunst selten so dicht auf die Pelle, nein auf die Seele, wie jetzt in der Modernen Galerie. Selbst dann, wenn Vorbehalte herrschen, ob nicht zu viel Pathos ins Spiel geraten könnte. Und Kunst womöglich immer kapitulieren muss, wenn sie sich das Thema Krieg auflädt. So versteht man zunächst die Zielrichtung der aktuellen Ausstellung „Greifbar“ in der Modernen Galerie. 15 junge ukrainische Fotografen und Fotografinnen nehmen den Krieg in ihrer Heimat „in den Blick“, so heißt es im Untertitel. Man ist auf Einiges gefasst, kaum aber darauf, dass die Motive nicht an die Front, in Gefechtsstände oder auf Kriegsschiffe führen, oder mitten hinein in die Trümmerfelder ukrainischer Städte. Wir landen auf einem ganz anderen Bilder-Feld, auf einem, das einen ausschließlich intellektuell-rationalen Zugang nicht zulässt, den, den wir als Internet- oder Fernseh-Nutzer haben.