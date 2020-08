Kammermusiktage : Tanzrhytmen zwischen Hydn und Mozart

Merzig Das Goldmund-Quartett war zu Gast bei den Kammermusiktagen im Merziger Zeltpalast.

Für das vergangene Wochenende hatte die künstlerische Leiterin der Kammermusiktage, die Geigerin Franziska Hölscher, musikalische Freunde in den Merziger Zeltpalast eingeladen, um mit ihnen zu musizieren. Das „Goldmund“-Streichquartett brachte eine spannende Interpretation von Joseph Haydns Quartett in f-moll, Hob III:35 mit. Hohe Spielkultur, ausgewogene Balance, klingendes Piano und kraftvolles Forte breiteten einen Reichtum konträrer Stimmungen aus. Haydn experimentierte in der Quartettreihe opus 20 mit Form und Satztechnik, reizte technische Möglichkeiten aus.