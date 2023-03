„Meine Güte, unglaublich“ Was Götz Alsmann bei seinem eigenen Konzert in Neunkirchen überwältigte

Stimmlich kann sich Götz Alsmann nicht ganz messen mit den Gesangsstars, die in den vergangenen Jahren mit der SWR Big Band in Neunkirchen gastierten: Das waren schließlich klangvolle Namen wie Curtis Stigers, Paul Carrack und Max Mutzke. Der Mann mit der markanten Frisur (auf die er nicht gerne angesprochen wird) hat aber bekanntermaßen noch mehr zu bieten: Fundiertes Musikwissen, das er gerne schnell in Dieter-Thomas-Heck-Manier vorträgt; ab und zu mal einen Kalauer („Stübinettkackchen“ habe der Opa gerne statt „Kabinettstückchen“ gesagt) und natürlich die hohe Kunst der charmanten Moderation. Die hatte er ja von 1996 bis 2016 in der WDR-Sendung „Zimmer frei“ zusammen mit Christine Westermann unter Beweis gestellt.