Eindrücke von den Dreharbeiten Moderne „Göttliche Komödie“ entsteht in Saarbrücken – Historisches Museum wird zur Hölle, DFG zum Himmel

Nanu – da wundern sich einige Besucherinnen und Besucher schon. Hier unten, in der unterirdischen Burg des Historischen Museums Saar, haben sie wohl keine Rockband erwartet; kein Schlagzeug, dass durch die Räume hallt; und auch nicht den Sänger mit dem langen weißen Bart, der 2022 via Pro Siebens „The Voice of Germany“ bundesweit bekannt wurde. Man ahnt es: Er ist James Boyle, die Band ist Honey Creek aus Saarbrücken.