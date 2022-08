Mitbegründer von “Marx Rootschilt Tillermann“ : Saar-Musik-Urgestein Michael Marx gestorben

Michael Marx war prägend für die saarländische Musikszene. Jetzt ist er im Alter von 66 Jahren gestorben. Foto: Thomas Reinhardt

Neunkirchen Völlig unerwartet ist der Gitarrist, Sänger und Komponist Michael Marx im Alter von 66 Jahren gestorben – ein Urgestein der saarländischen Musikszene. Der frühere SZ-Redakteur Thomas Reinhardt, der eng mit Michael Marx befreundet war, erinnert an den Ausnahme-Musiker.

Er war mein Gitarrenlehrer. Hat mir auf der Akustischen Akkorde beigebracht. So haben wir uns kennengelernt. Schnell konnte ich ein paar Lieder begleiten – und schnell freundeten wir uns an. Damals lebte er noch in Saarbrücken auf dem Rodenhof, unweit seines geliebten Ludwigsparks, wo er als Jugendlicher bei den Malstattern kickte. Bis zuletzt hat er seinem FCS die Daumen gedrückt und selbst noch in einer Hobbytruppe jeden Sonntag Fußball gespielt – im Sommer wie im Winter.

Wir verstanden uns vom ersten Moment an prächtig. Luden ihn und seine Frau Martina zu uns nach Neunkirchen-Hangard ein, verbrachten ein paar genussreiche Stunden im Garten. „Das ist ja wie im Urlaub hier“, schwärmte Michael in seiner ehrlichen, offenherzigen Art. Und ein paar Jahre später wohnten sie selbst in Hangard, hatten ein benachbartes Grundstück erworben und sich ihr eigenes Haus gebaut. Unsere gleichaltrigen Söhne gingen zusammen aufs Gymnasium, Janosch kam morgens durch den Garten zu uns und dann zogen sie los. Michael und ich spielten viele Jahre gemeinsam Volleyball beim TuS Wiebelskirchen, in unserer Truppe „Lecker Fischbrät“ war er, stets optimistisch und gelassen, ein Garant für gute Laune und Zusammenhalt. Außerdem gestalteten wir zusammen AV-Fotoschauen mit Livemusik, zuletzt „Irlands Wilder Westen“ und „Madeira“.

Michael Marx, am 31. Oktober 1955 in Saarbrücken geboren, studierte von 1978 bis 1982 an der Musikhochschule des Saarlandes klassische Gitarre und Gesang, arbeitete danach dort viele Jahre als Dozent, gab zusätzlich noch privat Unterricht. Musik war sein Leben. Nicht nur Broterwerb, sondern auch seine Leidenschaft.

Er gründete und spielte in mehreren Bands und Formationen, am bekanntesten war „Marx Rootschilt Tillermann“, gerne auch als „The Singin‘ Band“ bezeichnet. 1974 von Michael Marx und Gerdi Rootschilt gegründet, gewann das spätere Quintett (mit Hubi Tillermann, Amby Schillo und Robby Jost) 1991 die „Goldene Europa“ für die beste Nachwuchsband. Erfolgreich musizierten und sangen sie, auch a cappella, über 40 Jahre lang bis 2017.

Marx, Rootschilt & Tillermann in den 1990ern in der Glückauf-Halle in Elversberg (Michael Marx 3. v.l.). Foto: Hiegel, Willi

Mit seinem Schwager Helmut Eisel, einem ausgezeichneten Klarinettisten, spielte Michael Marx bis zuletzt zusammen mit Stefan Engelmann (Bass) in dem hochkarätigen Klezmer-Trio Helmut Eisel & JEM. Sie tourten durch ganz Deutschland und veröffentlichten zehn CDs. Im Duo mit Nino Deda (Akkordeon, Klavier und Gesang) begeisterte Michael mit dem anspruchsvollen Programm „Bach-Balkan-Tango“. Auch zusammen mit dem saarländischen Liedermacher Rainer Rodin trat er auf. Jüngstes Projekt war SMS, das stimmgewaltige Gitarren- und Gesangs-Trio, bestehend aus Joe Smoke, Michael Marx und Herbert Schreiner (besser bekannt als Hubi Tillermann). Nicht zuletzt ist der Wahl-Hangarder auch solo aufgetreten, hat vielfach gelobte CDs aufgenommen, zuletzt das Album „Leben“! Das vereint sein ganzes Können: Saitenkunst, von verspielt bis virtuos, eine große kompositorische Gabe, eine gereifte, ausdrucksstarke Stimme, witzig-hintergründige Texte. Und dieses Album ist jetzt tragischerweise zu seinem Vermächtnis geworden. Am 28. Juli spielte das Urgestein der saarländischen Musikszene mit Helmut Eisel beim Neunkircher City-Sommer am Hammergraben. Es war sein letztes Konzert. Seine Musik und seine launigen Moderationen werden uns fehlen.