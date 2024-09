St. Ingberter Pfanne Gewinner der St. Ingberter Pfanne 2024 stehen fest

Das greift Scharrenberg, selbst ernannter „Manisch-Kreativer“, im Nachgang augenzwinkernd in einem Instagram-Post auf: Nach seinem, wie er sagt, „flapsigen Kommentar“, widmet er der Kreisstadt nun eigens ein Gedicht – „zur Richtigstellung“ heißt es. „Wie ich in der Presse las, hat meiner losen Fresse Spaß schon beinah zum Skandal gereicht“, dichtet er dort. Nun fühle sich halb Sankt Ingbert gar von ihm im Zank verringert. Dabei sei das lustig gemeint gewesen, stellt er reimend klar. Und schließt mit einer Art Liebeserklärung an die saarländische Mittelstadt: „Versucht’s als Kompliment zu seh’n – wer will denn schon im Zentrum steh’n? Marginal ist keine Schande; geographisch zwar am Rande seid ihr dennoch, ohne Scherzen, mittendrin in meinem Herzen...“