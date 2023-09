Saarländisches Staatstheater Saarbrückens neuer Schauspieldirektor Christoph Mehler: „Wie können wir die Theater retten?“

Saarbrücken · Christoph Mehler ist neuer Schauspieldirektor am Saarländischen Staatstheater. Was hat er in Saarbrücken vor? Und was verspricht seine Inszenierung von „Endstation Sehnsucht“, die am Samstag Premiere hat?

15.09.2023, 16:18 Uhr

Regisseur Christoph Mehler, der neue Schauspieldirektor des Saarländischen Staatstheaters (SST). Am Samstag hat seine Inszenierung von „Endstation Sehnsucht“ Premiere im Großen Haus des SST. Foto: Iris Maria Maurer

Von Tobias Kessler Redakteur Kultur

Ein zarter Nebel wabert über der Bühne im Großen Haus, der Aufbau für „Endstation Sehnsucht“ sieht massiv aus. Zeit zum Umschauen bleibt aber nicht – mit Regisseur Christoph Mehler geht es durch die kurvigen Gänge des Saarländischen Staatstheaters, vorbei an Technikern, mit denen er kurz frotzelt, quer durchs Foyer in den ersten Stock, zum Gespräch. Mehler ist der neue Schauspieldirektor am SST, ein Mann mit einem leicht bärigen, lässigen Charme und viel Enthusiasmus. Dass er „seine Leidenschaft zum Beruf machen konnte, was ein großes Glück ist“, glaubt man ihm sofort.