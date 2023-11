Das sagt Alice Hoffmann zum neuen Dudenhöffer Warum „de Heinz em Hilde“ mittlerweile schnuppe ist

Mit Männern, vor allem mit abgelegten, ist das ja so eine Sache. Warum sollte frau sich eigentlich noch über alte Geschichten aufregen?, fragt Alice Hoffmann. Stimmt. Sie allerdings hat einen Ex, über den viele reden. „Heinz Becker“ nämlich. Seit der zum Kult gereiften TV-Serie „Familie Heinz Becker“ in den Augen vieler so etwas wie der Saarländer schlechthin.