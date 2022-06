Junge Musikgrößen aus dem Saarland : Saar-Geigerin Lea Birringer für Opus Klassik nominiert

Preiswürdig: Die aus Quierschied stammende Geigerin Lea Birringer wure jetzt für den „Opus Klassik“ nominiert – gleich mehrfach. Foto: Uschi Schmidt/Lea Birringer/uschi Schmidt

Quierschied Die aus Quierschied stammende Geigerin Lea Birringer verfolgt zielstrebig ihre Karriere: Jetzt wurde sie mit ihrem Album „Transformations“ für den „Opus Klassik“-Preis nominiert.

Ganz schön selbstbewusst: Auf dem Cover ihres Albums „Transformations“ lässt die saarländische Geigerin Lea Birringer die Notenblätter fliegen. Ein Wirbelwind in der oft auch trägen Klassikbranche, wo das Neue an Neuaufnahmen vor allem darin besteht, dass jemand anderes das wohl Bekannte spielt.

„Transformations“, im Vorjahr erschienen, ist da anders. Ja, auch darauf finden sich Bachs Partita Nr.3 für Violine, der virtuose Ysaye, Regers Präludium und Fuge in d-moll aber eben auch Ernst-Lothars von Knorrs auf dem Volkslied „Es geht eine dunkle Wolk‘ herein“ fußende Partita und eben „par.ti.ta“ von Lera Auerbach, einer russisch-österreichischen Komponistin, die heet in den USA lebt. Dieses Kaleidoskop mit vielfältig durchexerzierten Bach-Zitaten treibt es quasi bis hin zur Zersplitterung der Partita im Wort wie auch in der Form.

Da spannt sich also ein beachtlicher Bogen auf dieser CD bis in Zeitgenössische, was etliche Kritiker hoch honorieren. „Offensichtlich liebt es die begeisterungsfähige junge Frau eingefahrene Grenzen zu überschreiten“, liest man über die aus Quierschied stammende Musikerin etwa im FonoForum. Ein Wirbelwind eben.

Mit diesem Album, dass Bach und – wenn man so will – seinen Komponisten-Nachfahren bis in unsere Tage hineien nachspürt, ist Birringer nun auch für den deutschen Klassikpreis „Opus Klassik“ nominiert worden, unter anderem in der Kategorie „Solistische Einspielung“. Auch für das „Innovative Konzert des Jahres“ ist sie im Rennen. Am 9. Oktober werden die Preise im Berliner Konzerthaus vergeben. Die Konkurrenz in den einzelnen Kategorien ist allerdings üblicherweise groß; dennoch gilt auch die Nominierung bereits als Anerkennung für eine besondere Leistung.

Lea Birringer kam schon als Sechsjährige zur Saarbrücker Hochschule für Musik als Jungstudentin, später studierte sie am Mozarteum in Salzburg und in Wien. Sie wurde mit mehreren internationalen Preisen ausgezeichnet auch zusammen mit ihrer Schwester, der Pianistin Esther Birringer, mit der sie regelmäßige als Duo auftritt. Als Solistin hat die Mitt-Dreißigerin mit etlichen renommierten Orchestern gespielt, intensiv widmet sie sich parallel der Kammermusik und unterrichtet auch.