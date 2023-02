Hommage an saarländischen Musiker : „Wo Micha reinkam, da schien die Sonne“: Musikerfreunde von Michael Marx berühren mit Gedenkkonzert

Am Ende des Gedenkkonzertes für Michael Marx standen alle Mitwirkenden auf der Bühne: (Von links) Gerdi Rootschilt, Nino Deda, Amby Schillo (verdeckt), Alex Wern, Janosch Marx, Helmut Eisel, Robby Jost und Stefan Engelmann. Foto: Sebastian Dingler

Neunkirchen Als der saarländische Musiker Michael Marx im vergangenen Sommer starb, reagierte die saarländische Kulturszene geschockt. Musikalische Weggefährten und Freunde haben ihm nun ein würdiges Gedenkkonzert in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen gewidmet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Dingler

Als der Gitarrist, Komponist und Sänger Michael Marx am 1. August des vergangenen Jahres plötzlich und überraschend starb, war das für die saarländische Musikszene ein großer Schock. Nicht nur, dass ihr ein großartiger Musiker verloren ging, nein, Marx war auch ein ungemein beliebter und lebensfroher Mensch, dessen Tod bei jedem, der ihn näher kannte, eine große Lücke riss. So jemandem, das war klar, muss man ein Gedenkkonzert widmen.

Die Initiative dazu ergriff Klaus Braße von der Neunkircher Kulturgesellschaft, der dafür Marx’ Schwager Helmut Eisel, Stefan Engelmann und Amby Schillo ansprach. Mit Eisel und Engelmann hatte Marx internationale Konzerttourneen gespielt in der Formation JEM, mit Schillo verband ihn eine lange musikalische Freundschaft in den Formationen Marx Rootschilt Tillermann (MRT) und „Lieder der Poesie“. „Wir haben uns überlegt: Was haben wir, was können wir weglassen, dann haben wir das zusammengepuzzelt“, erzählt Eisel.

Stummsche Reithalle war musikalisches Wohnzimmer von Michael Marx

Heraus kam ein, das kann man vorwegnehmen, wirklich würdiger Abend in der seit Monaten ausverkauften Stummschen Reithalle in Neunkirchen. Als praktisch nächste Auftrittsgelegenheit von seinem Wohnort Hangard aus war diese Bühne früher Marx’ musikalisches Wohnzimmer. Hier stellte er seine sämtlichen Solo-CDs vor, so auch seine letzte mit dem Titel „Leben!“. Eröffnet wurde der Abend mit den Ansprachen von Markus Müller, Geschäftsführer der Neunkircher Kulturgesellschaft, und Oberbürgermeister Michael Aumann. „Dass wir uns heute treffen, hätte ihm sehr gefallen“, sagte Letzterer. Die Stadt Neunkirchen habe dem Musiker viel zu verdanken.

Zunächst zeigte der ehemalige SZ-Redakteur Thomas Reinhardt eine stimmige Bildershow von Marx’ Formationen, unterlegt mit der jeweiligen Musik. Dann ging es tief in die Vergangenheit mit Schillo, Gerdi Rootschilt und Robby Jost, die zwei Songs aus dem Crosby, Stills & Nash-Programm von MRT darboten. Die Formationen wechselten danach häufig auf der Bühne. Hängen blieben dabei viele Eindrücke: Etwa, dass die Kombination aus JEM und Lieder der Poesie sehr gut funktionierte. Klarinettist Eisel sagte in der Pause, dass man das schon in der Probe festgestellt habe und eventuell weiterverfolgen wolle. Er, Bassist Engelmann, Schillo (Gitarre oder Perkussion) und Nino Deda am Akkordeon harmonierten prächtig.

Weiteres Gedenkkonzert im Dezember

Zumindest einmal wird man das Quartett noch hören: Im Dezember wird es nämlich ein weiteres Gedenkkonzert in Saarbrücken in der Breite63 geben. Gefallen hätte Marx bestimmt auch, dass sein Sohn erst an der Gitarre und später am Schlagwerk auf die Bühne kam und dabei zwei eigene Kompositionen sang. „Oh Why Did You Have to Go?“ textete Janosch Marx im Song über seinen Vater. Ein anderes Trauerlied hatte Gerdi Rootschilt verfasst: „Tears I Cried“ berührte das Publikum tief, zumal Schillo die Melancholie des Songs mit dem Cello verstärkte. „Ich wollte, ich wäre nie in die Verlegenheit gekommen, diesen Song zu schreiben“, sagte Rootschilt hinterher.

Nino Deda wiederum widmete Marx eine traumhaft schöne Piano-Ballade. Der Albaner erzählte vom großen Glück, das er empfand, weil er in Hangard nur 300 Meter weit weg von Marx lebte. Da sei man manchmal mit einer Flasche Wein unterm Arm zur Probe gelaufen. Außerdem sagte Deda etwas, das viele empfanden, die mit dem verstorbenen Musiker zu tun hatten: „Wo Micha reinkam, da schien die Sonne.“

Natürlich kamen auch viele Marx-Kompositionen zu Gehör: Etwa jenes Stück, das er aus der Not geboren seiner Enkelin Paula schrieb. Auf die hatte er aufpassen müssen, als sie noch ganz klein war. Als das Baby zu schreien begann, habe Marx die Gitarre gegriffen und spontan jene Melodie erfunden, die nun von Eisel intoniert wurde. Sofort sie die Enkelin eingeschlafen. Offenbar wirkt das Stück nicht immer, denn ein anderes Enkelkind fing währenddessen an zu quietschen – ehe Eisels Klarinette ganz ähnliche Töne von sich gab.

In der Reithalle war neben der Trauer auch Platz für Humor, hatte doch jeder Marx als unglaublich lebenslustigen Menschen im Gedächtnis. Robby Jost erzählte am Ende noch die Anekdote, als der leidenschaftliche Fußballfan Marx mit MRT während des WM-Spiels Deutschland-Kroatien auftreten musste. Er habe dann immer heimlich auf einen Fernseher gelinst und nach einem Tor der Kroaten Jost zugeflüstert: „Hasche die Sch… do gesieh?“ „Was würde Michael Marx wohl sagen, wenn er wüsste, dass Elversberg aufsteigt?“, fragte Jost zur Heiterkeit des Publikums.