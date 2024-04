„Der deutsche Film. 1895 bis heute“ Führungen durch die Völklinger Filmausstellung

Das Wetter ist sagenhaft schlecht – die Ausstellung ist sagenhaft gut. Warum also nicht am Wochenende ins Weltkulturerbe Völklinger Hütte gehen und sich „Der deutsche Film. 1895 bis heute“ anschauen? Die große Ausstellung, eine Zusammenarbeit des Weltkulturerbes und der Kinemathek in Berlin, wurde im Oktober von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet und hat bundesweit viel Beachtung gefunden; sie läuft bis 18. August. Das Weltkulturerbe bietet nun am Samstag und Sonntag jeweils ab 11.30 Uhr eine öffentliche Führung an.