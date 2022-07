Bucherfolg über Kirchenaustritt von St. Ingberter Pfarrer : Wie Pfarrer Andreas Sturm die Hoffnung in die Kirche verlor

Andreas Sturm war als Generalvikar (Stellvertreter des Bischofs) einer der führenden Männer im Bistum Speyer. Der frühere St. Ingberter Pfarrer hat der Kirche kürzlich den Rücken gekehrt; sein Buch erläutert die Gründe, ist aber keine Abrechnung mit der Kirche. Foto: Bistum Speyer

St.Ingbert/Speyer Sein Kirchenaustritt im Mai sorgte für Schlagzeilen: Schließlich war Andreas Sturm Generalvikar im Bistum Speyer, ein führender Kirchenmann. Nun erläutert der frühere St. Ingberter Pfarrer in seinem Buch „Ich muss raus aus der Kirche“ seine Gründe.

Die Deutsche Bischofskonferenz teilte Ende Juni 2022 mit, die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche sei 2021 mit 359 338 so hoch wie noch nie gewesen. Die Aufdeckung von Missbrauchsfällen seit 2010 und Finanzskandale trugen dazu bei. Der Austritt aus der Kirche ist bei den Standesämtern für 32 Euro zu haben. Niemand fordert eine Erklärung oder Begründung.

Nachdem allerdings der Vertreter eines Bischofs, sein Generalvikar, am 13. Mai 2022 seinen Austritt aus der Kirche erklärt hat, war wohl eine Erklärung dieser außergewöhnlichen Entscheidung zu erwarten. Andreas Sturm, von Januar 2016 bis Juni 2018 Pfarrer in St. Ingbert, dann Generalvikar in Speyer, hat jetzt ein Buch vorgelegt.

In der „Spiegel“-Bestenliste „Sachbuch“ vom 2. Juli steht es bereits auf Platz zwei. Nicht nur Katholiken im Saarland und in der Pfalz wollen wissen, warum ihr sehr geschätzter früherer Pfarrer die Hoffnung verloren hat, dass es noch zu tiefgreifenden Veränderungen in der römisch-katholischen Kirche kommt.

Schon 2021 dürfte Sturm Notizen geschrieben haben. Da der Speyerer Bischof Wiesemann wegen siebenmonatiger Krankheit ausfiel, stürzte die ganze Last der Bistumsverwaltung auf den Generalvikar ein. In der Sonderwelt, in der er jetzt leben musste, erfuhr er eine immer tiefer greifende Entfremdung. Es bedurfte nur eines Brandbeschleunigers, um die vielen Brandherde zu einem Flächenbrand anzufachen. So wirkte die MHG-Studie über sexuellen Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige, die 2018 in Fulda durch die Bischöfe und die beteiligten Wissenschaftler vorgestellt wurde, als Sturm gerade sein neues Amt angetreten hatte.

Andreas Sturm noch als Pfarrer in St. Ingbert, hier vor der Josefskirche. Archivfoto: Cornelia Jung Foto: Cornelia Jung

Bei der Rekonstruktion seines Entfremdungsprozesses wurde ihm klar, dass damals etwas in ihm zerbrochen sei. Die Zahl von Tätern und Opfern hat ihn „umgehauen“, zumal es auch jetzt noch darum ging, die Institution zu schützen. Als Generalvikar war er in vielen Interviews „der Böse, Teil dieser furchtbaren Institution von Missbrauchstätern, Vertuschern“.

Entfremdung setzt frühere Vertrautheit voraus. Sie entstand in der familiären katholischen Sozialisation und der Sicherheit, die dem Jugendlichen ein soziales Netz in der Pfarrei und der „Katholischen jungen Gemeinde“ bot. Sie war ihm ein Lernort für Demokratie und Mitbestimmung. Aber die Diskrepanz zwischen der Lehre der Kirche und dem Leben junger Menschen zeigte sich bereits im schwierigen Dialog mit dem früheren Speyerer Bischof Anton Schlembach. Die Mehrheit der damals befragten Menschen beurteilte die Kirche als welt- und beziehungsfremd.

Nach Kapiteln über Missbrauch, Entfremdung und Vertrauensverlust folgen die „heißen Eisen“ in der gegenwärtigen Institution: Wirklichkeitsfremdheit und Scheu vor notwendigen Veränderungen, Festhalten am Zölibat, Ablehnung der Frauen-Ordination bei tief sitzender Sexualfeindlichkeit, Ablehnung queerer Menschen unter Nichtbeachtung wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Sturm war mit seiner Ablehnung der Kirchenlehre schon länger an die Öffentlichkeit gegangen und hat schwule und lesbische Paare gesegnet. Mehr und mehr wurde er überzeugt, „dass diese Kirche krank ist und gleichzeitig nicht in der Lage, […] über ihre dunkelsten Kapitel zu sprechen“. Gewiss gebe es einzelne mutige Aufbrüche – „Inseln in einem großen Ozean von Ignoranz und Ausgrenzung“. Es geht um Fragen des kirchlichen Arbeitsrechts in katholischen Einrichtungen, um Probleme des Machtsystems Kirche – als Generalvikar habe er die Gleichzeitigkeit von Macht und Ohnmacht erfahren.

Das betrifft auch den Umgang mit den Finanzen; der Diözesanhaushalt weist ein strukturelles Defizit aus. Einrichtungen müssten geschlossen werden, Mittelzuweisungen an Pfarreien würden reduziert. Letztlich müsse all dies der Bischof allein entscheiden. Am Beispiel des diözesanen Steuerrats könnten andere Gremien Entscheidungen im synodalen Sinne auf mehrere Schultern verlagern. „Macht gilt es auf allen Ebenen unbedingt zu beschneiden.“

In der Liturgie fordert Sturm die Abkehr der Messe von klerikaler Selbstinszenierung. Er beklagt, dass vonseiten der „guten Katholiken“ in einem „Klerikalismus von unten“ der Druck auf den Bischof in Form von Drohungen, Protestschreiben und verletzender Kritik immer heftiger werde. Sturm spricht von „‚seinem“ Bischof Wiesemann stets in freundschaftlichem Ton und lobt die kollegiale Zusammenarbeit. Seine Sprache ist meist friedfertig; er verlässt die Kirche nicht verärgert und wütend, sondern in der Hoffnung auf einen besseren Weg als Priester der altkatholischen Kirche, die – im Gegensatz zur römisch-katholischen – schon länger Problemlösungen gefunden habe (Priesterehe, Frauen-Ordination, Akzeptanz von Queeren). Mit ihrem „Kirchenvater wider Willen“, Johann Ignaz von Döllinger, und dessen Schüler, dem Orientalisten und Speyerer Bischof Daniel Bonifaz von Haneberg, wird er sich noch auseinandersetzen müssen.

Wäre Andreas Sturm Pfarrer – zum Beispiel in St. Ingbert – geblieben, hätte er sich wohl für das Bleiben entschieden. Aber die schockierende Innenansicht der Speyerer Institution trieb den Generalvikar zum Gehen. Den Glauben an Gott habe er nicht verloren. Von der katholischen Dogmatik oder von der kirchlichen Sorge um die wachsende Zahl der Armen ist nicht die Rede. Seine Hoffnung: Damit sich die Kirche verändere, müsse sie wohl vor die Wand fahren.