Open-Air-Produktion läuft bis 29. August : Ein Serienmörder geht in Merzig um

Ein Serienmörder geht in Merzig um

Merzig „Jekyll und Hyde“ spielt in kühler Kulisse und transportiert heiße Gefühle. Wir sagen, warum die erste Musical-Produktion in der Merziger Freiluft-Arena rundum gelungen ist.

Wie hat der Regisseur das nur geschafft? Bevor am Freitag der erste Premieren-Ton zu hören ist in der Merziger Freiluftarena, fliegt ein Schwarm schwarzer Vögel über die Köpfe des Publikums. Und noch einer, und noch einer - ein Schauerromantik-Symbol. Die Natur bereitet dem Grusical, das in die finsteren Gassen Londons führt, eine grandiose Bühne. Das kann die Show unmöglich toppen. Doch, kann sie - indem sie nahezu alles weg lässt, was man üblicherweise mit dem Serienmörder-Stoff verbindet, der auf dem Roman „Der seltsame Fall des Dr. Jeckyll und Mr. Hyde“ (1885) von Robert Louis Stevenson basiert: Donnergrollen, Nebelschwaden, viktorianischen Plüsch, Horrorfilm- und Kitsch-Momente.

Andreas Gergen führt Regie

Info Die Termine Jeckyll & Hyde – das Musical in der Freiluftarena Saar am Zeltpalast Merzig, bis 29. August. Vorstellungen jeweils Freitag, Samstag, Sonntag um 21 Uhr; Öffnung der Gastronomie ab 18 Uhr, Bei schlechtem Wetter wird die Aufführung ins Zelt verlegt. Tickets nur online über www.jekyll-hyde-freiluftarena.de Im Ticketpreis sind zwei Getränke enthalten.

Nein, der aus dem Saarland stammende Musical-Fachmann Andreas Gergen gibt der melodramatischen Story eine modern-minimalistische Gesamt-Anmutung. Dafür nutzt er die technoide Ausstrahlung eines gigantischen Bühnen-Turms mit Metall-Stegen und Treppen, der mitten im Arena-Rund steht und an ein Bürohochhaus denken lässt. Die Darsteller agieren auf drei Etagen, die mehr als haushohe Rückwand dient dem Bühnenbildner und Video-Künstler Momme Hinrichs als Video-Projektionsfläche.

Bühnen-Video-Wand ist der Star des Abends

Womöglich ist diese Bühnen-Installation der eigentliche Star des Abends – ohne sich in den Vordergrund zu drängen, ein kleines Theaterwunder. Hinrichs verzichtet weitgehend auf Farbe, es läuft ein ins silbrig Graue und ins Abstrakte verwischter Schwarz-Weiß-Film: Venen, Labor-Räume, chemische Formeln, Zeitungs-Ausschnitte. Auch erscheint immer wieder das Meer, es steht für die Sehnsucht des Helden nach Forscher-Freiheit und sexueller Entfesselung, aber auch für die unergründliche, kosmische Dimension der Liebe, die er in gleich zwei Frauen entfacht – als Engel und Teufel in einer Person. Der süßen Lisa – bei Milica Jovanovic mit lyrischem Säuseln ein Praliné – imponiert Jekyll durch seinen rücksichtslosen Wagemut, die Prostituierte Lucy verführt er durch Zärtlichkeit und Güte.

Steiler Sexappeal bei Miriam Neumaier

Miriam Neumaier in knackengem schwarzem Netz-Suit ist ein strammes Weib mit steilem Sexappeal; ihr gelingt die packendste seelische Nahaufnahme des Abends zwischen Sanftheit und Stärke. Was ist das für eine Hammer-Ausstrahlung! An der Seite von zwei derart starken Darstellerinnen muss Fabio Diso sich anstrengen. Er ist ein verdammt hübscher Kerl mit viel darstellerischem Temperament und einer enorm wandlungsfähigen Stimme. Der fehlt der brutale Rockröhren-Druck, so dass das Gequälte, Dämonische und Animalische der Figur in den Hintergrund rückt. Man vermisst es bei diesem gefühlsvibrierenden Top-Performer allerdings nicht.

Beziehungsdrama einer Entfremdung

Pathos darf aber an diesem Abend auch mal sein, doch nirgendwo rutscht er ins gängige Kitsch-Strickmuster vieler Musicals ab. Gergen gelingt es sogar, die sattsam bekannte, melodramatische Geschichte einer Persönlichkeitsspaltung neu aufzuladen. „Jekyll and Hyde“ streift in Merzig den Wissenschaftskrimi, erzählt das zeitlose Beziehungsdrama einer Entfremdung und taugt sogar zur gesellschaftskritischen Anklage. „Alles nur Fassade!“, schmettert der Chor ins Publikum: „Tag und Nacht wird sich was vorgemacht“. Denn Jekyll ist ein Biedermann und „Gutmensch“ auf der Suche nach einem Medikament gegen das Böse im Menschen, und zugleich Hyde, der „höllische Lust“ bis zum Mord auslebt.

Viel nackte Haut

Der Appell zur Wahrhaftigkeit funktioniert deshalb so gut, weil auch die Klang-Kulisse ins Harte verrückt wurde. Die siebenköpfige Band baut ziemlich viele metallische Klänge ein, wo immer möglich, biegen die Musiker Richtung Rock und Heavy Metal ab und machen fast alle Behäbigkeit und Betulichkeit der Frank-Wildhorn-Komposition von 1990 zunichte. Das passt: Im Sexclub „Red Rat“ geht es in Merzig bis zur Fellatio ungewöhnlich drastisch zur Sache und ein bisschen zu wie in der Rocky Horror Show. Nackte Pobacken, Corsagen, Netzsuits, dazu Zylinder und Gehröcke - Ulli Kremers Kostüme bieten einen gelungenen Mix aus Retro und Jetzt-Zeit.

Metallische Klang-Kulisse für „Jekyll and Hyde“

Und die Neu-Arrangements von Marc Seitz sind eine Wonne. Die Band sitzt nicht mit auf der Szene, was sonst gerne inszenatorisch genutzt wird, aber zu viel Ablenkung führt. Doch das würde Gergens Pathos-gedimmtem Inszenierungs-Konzept zuwider laufen. Genau, konzentriert und straff rollt die Handlung ab, ohne Zwischendialoge, Gergen verlegt den Fokus auf die Einzel-Auftritte. Was sich hier auszahlt, denn er hat ein durchweg exzellentes Ensemble zur Verfügung, selbst die Nebenrollen sind diesmal großartig besetzt. Sei es, dass Sebastian Kroggel als Sir Danvers Crew mit Opernstimme aufwartet oder Suzanne Dowaliby für Gänsehaut-Gefühle sorgt, wenn sie als als Prostituierte ihren „Wir leben in der Nacht“-Song anstimmt.Nicht nur bei ihr versteht man jedes einzelne Wort: neben dem hohen musikalischen Niveau des Abends besticht die akustische Qualität.

Freiluft-Arena Saar ist ein Gewinn