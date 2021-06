Neues „Freistil-Festival“ geht an den Start : Endlich Spielraum in der Hütte!

Völklingen Beim „Freistil-Festival“ gibt die freie Szene Saar mit 20 Produktionen richtig Gas. Gastgeber ist ab 24. Juni das Völklinger Weltkulturerbe. Für jeden Geschmack ist etwas dabei, auch für Familien.

Es gibt sie also noch – Festivals. Doch das erste, das hier zu Lande nach der Corona-Zwangspause an den Start geht, ist eines, das man noch gar nicht kennt, das „Freistil-Festival“. Künstler der freien Szene Saar haben sich zu einer stilistisch breit angelegten Leistungsschau zusammengetan – erstmals in einer strammen Festival-Taktung, erstmals in so großer Zahl. Etwa 50 Akteure sind es, und sie bespielen ab 24. Juni elf Tage lang in einer sympathisch munteren Mischung die Erzhalle des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Dort wartet die womöglich größte Überraschung auf die Zuschauer: eine veritable Kleinkunst-Bühne mit schwarz gestrichenen Wänden, Zuschauertribüne und Spielflache. Diese Erzhallen-Spielstätte ist keine temporäre Einrichtung für das Freistil-Festival, sondern sie soll dauerhaft bleiben. „Endlich Spielraum in der Hütte!“, lautet denn auch ein jubilierender Spruch auf der Rückseite des „Freistil“-Programmheftes. Bekanntermaßen leiden die freien Gruppen darunter, dass ihnen Aufführungs-Plätze fehlen. Das Weltkulturerbe füllt also eine kulturpolitische Lücke.