Über 25 000 Karten Höhenflüge und harsche Kritik – so kommt Frank Nimsgerns neues „Zauberflöten“-Musical an

Die ersten Erfolgsmeldungen verbreitete Frank Nimsgern fix höchstselbst via Facebook & Co.. Kein Wunder, wenn sein neues Opus so einschlägt. Auf Spotify schaffte das Album zu seinem neuen Musical „Zauberflöte“ in den ersten sechs Wochen über 143 000 Streams und Downloads; Tendenz weiter steigend. Und die Ballade der Pamina „Ohne Dich“, von Misha Kovar gesungen, schaffte es in den Charts des Internetsenders Musicalradio gar auf Platz eins.